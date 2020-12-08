Lokumcular, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Lokumcular, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

08.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:33
Lokumcular, AA'nın

Lokumları ve şekerlemeleriyle ünlü Afyonkarahisar'da lokumcular, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Lokumları ve şekerlemeleriyle ünlü Afyonkarahisar'da lokumcular, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kentteki bir lokum atölyesinde çalışan lokumcular, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Çalışanlardan Erhan Sandıkçıoğlu, fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra yaşam kategorisinde, Juancho Torres'in çektiği "Kolombiya'da okullarda ev yapımı maskeler" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Sporda, Salih Zeki Fazlıoğlu'nun, "Hamilton'un Zaferi" fotoğrafını seçti.

Lokumcuların haber kategorisindeki tercihi ise Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafı oldu.

Fotoğrafların her birinin birbirinden güzel olduğunu vurgulayan Sandıkçıoğlu, "Seçim yapmakta epey zorlandık. Güzel farkındalık oluşturmuşlar. Herkesin emeğine sağlık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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