Lokum ikram edip trafik kurallarını hatırlattılar
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Lokum ikram edip trafik kurallarını hatırlattılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Lokum ikram edip trafik kurallarını hatırlattılar Hem havadan, hem de karadan trafik uygulaması yapan polis ekiplerin lokum ikramı sürücüleri şaşırttı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri sürücülere lokum ikram etti, trafik kurallarına uymaları...

Lokum ikram edip trafik kurallarını hatırlattılar

Hem havadan, hem de karadan trafik uygulaması yapan polis ekiplerin lokum ikramı sürücüleri şaşırttı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri sürücülere lokum ikram etti, trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Lokumuyla ünlü Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri farklı bir uygulama yaptı. Hem drone ile havadan hem de karadan trafik uygulaması yapan polis ekipleri, özellikle tatil için yollarda olan sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılardı. Sürücülere Afyonkarahisar'ın meşhur lokumundan da ikram eden polis ekipleri, emniyet kemeri konusunda da sürücülere uyarılarda bulundu.

Polis ekiplerini ellerinde lokum ile gören sürücüler de çok şaşırarak kendilerine yapılan ikramlardan dolayı teşekkür ettiler.

Lokum ikram edip trafik kurallarını hatırlattılar
Lokum ikram edip trafik kurallarını hatırlattılar
Lokum ikram edip trafik kurallarını hatırlattılar
Lokum ikram edip trafik kurallarını hatırlattılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Dal

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