Lokomotiv Moskova'nın Genç Oyuncusu Alexey Lomakin, Donarak Hayatını Kaybetti

Şampiyonlar Liginde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Lokomotiv Moskova'nın U21 Takımında forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Alexey Lomakin yaşamını yitirdi. Genç oyuncu Alexey Lomakin, Moskova'da donarak hayatını kaybetti. Genç oyuncunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken polis ve Lokomotiv Moskova kulübü, cinayetten şüpheleniyor.

Lokomotiv Moskova kulübü yaptığı açıklamada, "Şoktayız. Acılı ailesine sabır diliyoruz. Soruşturma başlatıldı." ifadelerine yer verdi.