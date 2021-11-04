Lokomotiv Moskova maçından notlar

Fatih Terim tek değişiklik yaptı

Galatasaray'da 2 eksik var

Ata SELÇUK/ - UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4'üncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Bekim Zogaj ve Jonas Erni üstlenecek.

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol ise takımının Rusya Premier Lig'de oynadığı Nizhny Novgorod maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Gisdol, Zhivoglyadov yerine Nenakhov, Anjorin yerine ise Lisakovic'e şans tanıdı. Lokomotiv Moskova, ilk maçta Galatasaray'a karşı 4-4-2 dizilişi ile sahada yer alırken Galatasaray deplasmanında 4-2-3-1 sistemine geçiş yaparak; Guilherme, Nenakhov, Jedvaj, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka, Zhemaletdinov, Kerk, Rybchinskiy, Lisakovic ilk 11'i ile mücadeleye başladı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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