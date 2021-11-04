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Lokomotiv Moskova maçından notlar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Lokomotiv Moskova maçından notlar

Fatih Terim tek değişiklik yaptıGalatasaray'da 2 eksik varMaça yoğun ilgiGisdol'dan 2 oyuncu ve format değişikliği Ata SELÇUK / - UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4'üncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını konuk etti.

Fatih Terim tek değişiklik yaptı

Galatasaray'da 2 eksik var

Maça yoğun ilgi

Gisdol'dan 2 oyuncu ve format değişikliği

Ata SELÇUK/ - UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4'üncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Bekim Zogaj ve Jonas Erni üstlenecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında oynadığı Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, Barış Alper Yılmaz yerine Sofiane Feghouli'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında sahaya; Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Halil Dervişoğlu ilk 11'i ile çıktı.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK VAR

Sarı kırmızılı takım, Lokomotiv Moskova karşısında sahaya 2 isminden yoksun olarak çıktı. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Arda Turan ile Sacha Boey, maç kadrosunda yer almadı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Galatasaray Kulübü, "Lokomotiv Moskova maçı tam kapasite oynansın" talebinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedilmesi üzerine stadyumun tam kapasitesi sayısında bilet satışa çıkartmış ve sarı kırmızılı taraftarları stadyuma davet etmişti. Nef Stadyumu'na Lokomotiv Moskova maçı için 50 bin taraftar bekleyen sarı kırmızılı kulüp adına beklenen olmasa da, sarı kırmızılı taraftarlar müsabakaya yoğun bir ilgi gösterdi. Taraftarlar, Nef Stadyumu tribünlerini büyük oranda doldurdu.

GISDOL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol ise takımının Rusya Premier Lig'de oynadığı Nizhny Novgorod maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Gisdol, Zhivoglyadov yerine Nenakhov, Anjorin yerine ise Lisakovic'e şans tanıdı. Lokomotiv Moskova, ilk maçta Galatasaray'a karşı 4-4-2 dizilişi ile sahada yer alırken Galatasaray deplasmanında 4-2-3-1 sistemine geçiş yaparak; Guilherme, Nenakhov, Jedvaj, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka, Zhemaletdinov, Kerk, Rybchinskiy, Lisakovic ilk 11'i ile mücadeleye başladı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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