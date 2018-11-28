Lokomotiv Moskova Gol Attıktan Sonra Hoparlörden Çıkan Ses, Herkesi Şaşırttı
Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile oynadığı karşılaşmada Moskova ekibinin attığı ilk gol sonrasında stadyumda duyulan ses futbolseverleri şaşırttı. İlk başta kimse ne olduğunu anlayamazken gerçek sonradan ortaya çıktı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Lokomotiv Moskova, temsilcimiz karşısında bulduğu gol sonrasında stadyum hoparlöründen FIFA 98 oyunuyla özdeşleşen Blur-Song şarkısını çaldı. Bunun ardından ise ilginç bir ses duyuldu. İlk başta kimse ne olduğunu anlayamazken sesin lokomotif sesi olduğu ortaya çıktı.
Lokomotiv Moskova, Rusya Ligi'nde de attığı gollerden sonra stadyum hoparlöründen rakiplerine lokomotif sesi dinletiyor.
YORUMLAR (19)
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Şike süreci bittimi fenevinCevap Yaz 4 11 Yayından Kaldır
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keşke kedi sesi dinletselerdi miyav miyavvCevap Yaz 16 5 Yayından Kaldır
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Terimo TFF ye laf atacağına maçına baksın Takımı mahalle takımına çevirdi Gelen giden vuruyorCevap Yaz 34 9 Yayından Kaldır
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Farketmez nasıl olsa yensekde yenildekde 3 garantiCevap Yaz 4 15 Yayından KaldırBATEFİMBO : Nasıl garanti.schalke bunlara yatarsa portoda senle en kötü berabere kalsa adamlar 3.3 Yayından Kaldır