Lokomotiv Moskova Gol Attıktan Sonra Hoparlörden Çıkan Ses, Herkesi Şaşırttı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Lokomotiv Moskova, temsilcimiz karşısında bulduğu gol sonrasında stadyum hoparlöründen FIFA 98 oyunuyla özdeşleşen Blur-Song şarkısını çaldı. Bunun ardından ise ilginç bir ses duyuldu. İlk başta kimse ne olduğunu anlayamazken sesin lokomotif sesi olduğu ortaya çıktı.

Lokomotiv Moskova, Rusya Ligi'nde de attığı gollerden sonra stadyum hoparlöründen rakiplerine lokomotif sesi dinletiyor.

(Yeni Şafak)