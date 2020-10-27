Lokomotiv Moskova - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Lokomotiv Moskova - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

27.10.2020 18:42 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:46
Lokomotiv Moskova - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Bugün grupların 2. maçları oynanacak. Peki Lokomotiv Moskova - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların ikinci karşılaşmalarının müsabakaları oynanacak. Peki Lokomotiv Moskova - Bayern Münih maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

LOKOMOTİV MOSKOVA - BAYERN MUNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Lokomotiv Moskova - Bayern Münih maçı 27 Ekim Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 20:55 'de başlayacaktır.

LOKOMOTİV MOSKOVA - BAYERN MUNİH MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Lokomotiv Moskova - Bayern Münih maçını Bein Sports 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.

LOKOMOTİV MOSKOVA - BAYERN MUNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Lokomotiv Stadyumu, Moskova'da oynanacak.

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