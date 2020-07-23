Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı Rusya'nın Lokomotiv Kuban Basketbol Takımı, şutör oyun kurucu Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı.

Rusya'nın Lokomotiv Kuban Basketbol Takımı, şutör oyun kurucu Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, değişen ekonomik dengeler nedeniyle üç sezondur Rus ekibinde forma giyen 28 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmanın zorlaştığı belirtildi ve katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Daha önce CSKA Moskova forması da giyen Kulagin, geçen sezon ligde 14 maçta 9,4 sayı ve 4 asist, Avrupa kulvarında ise 9 maçta 10,9 sayı, 4,1 ribaunt ve 3,6 asist ortalamasıyla oynamıştı.

Kaynak: AA