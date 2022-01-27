Lokomotifin çarptığı yaya hayatını kaybetti

ADANA'da beton bariyerleri kırılan tren hattına girerek raylar üzerinde yürüyen Haydar Çelik'e (70), lokomotif çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Çelik'in yakınları, gözyaşı döktü.

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki beton bariyeri kırılan tren hattına girerek raylar üzerinde yürüyen Haydar Çelik'e, seyir halindeki lokomotif çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Çelik, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Haydar Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Çelik'in yakınları, gözyaşı döktü. Çelik'in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.