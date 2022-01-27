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Lokomotifin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Lokomotifin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti Adana'da tren yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki adam lokomotifin çarpması sonucunda yaşamını yitirdi.

ADANA (İHA) - Lokomotifin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da tren yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki adam lokomotifin çarpması sonucunda yaşamını yitirdi.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde bulunan tren yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yasak olan bölgeden tren yoluna giren Haydar Çelik (70), karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada lokomotif çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çelik, rayların kenarına savruldu. Kazayı yapan lokomotifin sürücüsü durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çelik'in öldüğünü belirledi. Çelik'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza haberini alan Çelik'in yakınları geldikleri tren yolunda gözyaşlarına boğuldu.

Lokomotifin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Lokomotifin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Lokomotifin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Lokomotifin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Lokomotifin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Lokomotifin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - 3. Sayfa

Adana, Şehit, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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