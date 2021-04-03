Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Türk Telekom: 82-81
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Türk Telekom: 82-81

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Türk Telekom: 82-81

ING Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Lokman Hekim Fethiyespor evinde Türk Telekom'u 82-81 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Lokman Hekim Fethiyespor evinde Türk Telekom'u 82-81 mağlup etti.

Maça iyi başlayan Ege ekibi ilk çeyreği 22-19 önde tamamladı. İkinci periyotta üstünlüğü ele alan Fethiye Belediyespor soyunma odasına 13 sayı farkla 49-36 galip girmeyi başardı. Üçüncü çeyrekte toparlanan, 27 sayı atıp potasında sadece 12 sayı gören konuk Türk Telekom, son periyoda 63-61'lik üstünlükle başladı. Ancak son çeyrekte toparlanan Fethiye Belediyespor, oldukça çekişmeli geçen maçı 82-81 kazanmayı başardı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Bahar Candan Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Nihat Özdemir İsmail Kartal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Türk Telekom: 82-81 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 19:51:30. #1.16#
title