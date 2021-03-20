Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Tofaş: 76-101
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Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Tofaş: 76-101

20.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:12
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Tofaş: 76-101

SALON: Fethiye BeşkazaHAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Alper Özgök (xx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xx)LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Ledo (xx) 11, Johnson (xxx) 18, Abu (xx) 14, Cook (xxx) 17, Atkins (x) 5, Caner (x) 2, Mustafa (xx) 7, Erdem (x) 2, Sercan (x), Fırat (x)TOFAŞ: Purcell (xxx)...

SALON: Fethiye Beşkaza

HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Alper Özgök (xx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xx)LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Ledo (xx) 11, Johnson (xxx) 18, Abu (xx) 14, Cook (xxx) 17, Atkins (x) 5, Caner (x) 2, Mustafa (xx) 7, Erdem (x) 2, Sercan (x), Fırat (x)TOFAŞ: Purcell (xxx) 22, Zubcic (xxx) 20, Berk (xxx) 13, Simmons (xxx) 14, Philipp (xx) 4, Christon (xxx) 15, Alihan (xx) 2, Muhsin (xx) 6, Batın (xx) 2, Bora (xx) 1, Mert (xx) 21.PERİYOT: 15-22İLK YARI: 32-423.PERİYOT: 55-75

ING Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında yer alan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, 25'inci haftada konuk ettiği ligin iddialı ekiplerinden Tofaş'a 101-76 mağlup oldu. Bu sonuçla Tofaş 15'inci galibiyetini elde ederken, Fethiye ekibi 19'uncu yenilgisini aldı.

İlk çeyrekte Purcell ve Zubcic'in dış atışlarıyla etkili olan Tofaş periyodu 22-15 üstün tamamladı. Karşılıklı basketlerle geçilen ikinci periyotta pota altından skor üreten konuk takım soyunma odasına 10 sayı önde girdi: 32-42. Üçüncü çeyreğe Zubcic'in üç sayılık basketleriyle başlayan Tofaş, daha sonra Berk, Purcell, Christon ve Philipp'in de dış atışlarıyla farkı 24 sayıya (44-68) kadar çıkarırken, son bölüme de 20 sayılık avantajla girdi: 55-75. Final periyodunda farkın kapanmasına izin vermeyen Tofaş, sahadan 101-76'lık zaferle ayrıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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