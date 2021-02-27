Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Ricky Ledo'yu transfer etti
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Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Ricky Ledo'yu transfer etti

27.02.2021 19:45 | Son Güncelleme: 27.02.2021 19:48
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Ricky Ledo'yu transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, ABD'li oyuncu Ricky Ledo'yu kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, ABD'li oyuncu Ricky Ledo'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2,01 metre boyundaki skorer oyun kurucu Ricky Ledo ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

Çin temsilcisi Shanxi Loongs'dan transfer edilen 28 yaşındaki oyuncunun, 2016-2017 sezonunda Yeşilgiresun Belediyespor'da 21,1 sayı ortalamasıyla oynayan Ledo'nun "sayı kralı" olarak anıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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