Lokman Hekim Fethiye Belediyespor büyük oynuyor

03.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:31

Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk 13 haftasında 10 galibiyet alarak liderliğini haftalardır devam ettiren Lokman Hekim Belediyespor, 2020 yılının ilk maçına çıkıyor.



Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk yarısının bitimine sadece 2 maç kala Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, liderliğini devam ettirmek için Akhisar Belediye ile kozlarını paylaşacak. Ligin ilk 13 haftasında rakip potalara 1070 sayı atan, kendi potasında ise 1038 sayı gören ekibimiz bu hafta ligin güçlü ekiplerinden Akhisar Belediye ile bu Cumartesi saat 17.00'de, Beşkaza Spor Salonu'nda karşılaşacak.



Konuk Akhisar Belediye Basketbol ise geçen 13 haftada 8 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı ve ligin 7. Sırasında yer alıyor.



Geçen haftasonu Semt77 Yalovaspor'u 88-58 mağlup etmeyi başaran Akhisar Belediye Basketbol, ligin şu ana kadar alınan en farklı skorlarından birine imza attı. Savunmada çok hırslı olan ve hem 1x1, hem de takım savunmasını sahaya iyi yansıtan Akhisar Belediye Basketbol, Yalova'ya 17 top kaybı yaptırdı ve 40 ribaund, 22 asist ile etkili bir basketbol oynayarak rahat bir galibiyet aldı. Rakibimizin en etkili oyuncusu olarak sakatlıktan yeni çıkan VytenisCizauskas görülüyor.



Akhisar Belediye Basketbol Genel Menajeri Emre Ekim yaptığı açıklamada, 200 bin nüfuslu Akhisar'ın bir spor şehri olduğunu, Akhisar'da basketbolun çok sevildiğini, bu sene kulüp yönetiminin ve ekibin tamamen değiştiğini, yeni bir kulüp kurulduğunu, mümkün olduğunca Akhisar Belediyesine ekonomik olarak yük olmadan sponsorlardan destek aldıklarını vurguladı.



Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Başkanı Selamettin Yılmaz ise yaptığı açıklamada,"Bu sezon şu ana kadar gösterdikleri performansla Fethiyeli sporseverlere salonda keyifli haftasonları yaşatmayı başardılar. Fethiye'yi bir basketbol şehri yapmak için adım adım ilerliyoruz. Sezon başındaki ortalama seyirci sayısını 2'ye katladık. Takıma ve maçlara olan ilginin her hafta biraz daha artıyor, bu haftaki Akhisar maçında da tüm tribünleri dolu görmek istiyoruz.Kulübün sağlıklı bir geleceğe kavuşması için çalışmalarımız sürüyor. Uzun vadeli bir planlama içindeyiz. Nihai hedefimiz, planlı programlı sportif ve idari bir yönetimle Fethiye'yi Basketbol Süper Ligi'nde görmektir" diye konuştu.



Biletler Sadece 5 TL



Bu haftaki maçın bilet fiyatı 5 (beş) TL olarak belirlenirken, öğrenciler okul kimliklerini göstermek suretiyle maçı ücretsiz izleyebilecekler. Maç saatinde salonun yine büyük ölçüde dolması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA