Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Bahçeşehir Koleji: 76-105

SALON: Beşkaza

HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Halil Baldemir (xx), Polat Parlak (xx)

LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Erdem (xxx) 16, Cook (xxx) 10, Atkins (xx) 9, Barış (x), Frazier (xxx) 19, Hasan Emir (x) 5, Caner (x), Abu (xxx) 12, Sercan (x), Fırat (x), Mustafa (x) 3, Ömer Faruk (x) 2BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Jones (xxx) 15, İsmet (xxx) 18, Robinson (xxx) 13, Green (xxx) 12, Aldridge (xxx) 10, Owens (x) 4, Erkan (xxx) 12, Thomas (xxx) 11, Rıdvan (xx) 8, Deniz (x) 2, Hadi (x)1'İNCİ PERİYOT: 12-24DEVRE: 28-52

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-82

ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 105-76 gibi farklı yendi. Beşkaza Spor Salonu'ndaki karşılaşmaşı baştan sona önde götüren Bahçeşehir, ilk periyodu 24-12, ilk yarıyı 52-28, üçüncü periyodu da 82-46 önde geçti. Toplam 6 oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı Bahçeşehir Koleji'nde İsmet 18, Jones 15 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Bu skorla konuk ekip 13 maçta 5'inci galibiyetini alırken, parkeye 4 yabancıyla çıkan ev sahibi Fethiye 3 galibiyetle düşme hattında kaldı.

- Muğla

Kaynak: Demirören Haber Ajansı