Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, ABD'li basketbolcu Branden Frazier ile yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, 28 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Branden Frazier ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımıza sezon başında katılan Branden Frazier ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Katkıların için teşekkürler Branden. Bundan sonraki yaşamında sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır