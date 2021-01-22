Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a ABD'li oyun kurucu

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 17 maçta 4 galibiyetle düşme hattından kurtulamayan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, kadrosunu ABD'li oyun kurucu Robert Johnson'la güçlendirdi. Indiana Koleji'nden mezun olan 26 yaşında, 1.93 boyundaki basketbolcu, ülkesinde G-League'de Wisconsin Herd ve Polonya Ligi takımlarından MKS Dabrowa Gornicza'da forma giydikten sonra sezon başında Rusya'nın VTB Ligi takımlarından Parma'ya transfer oldu. Johnson, Rusya'da 11 maçta 11.3 sayı, 1.8 ribaund, 2.3 asist ortalamaları yakaladı. Fethiye'ye gelen Johnson'ın pazar günü iç sahadaki Fenerbahçe Beko maçında oynayacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı