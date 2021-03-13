Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 69-79

SALON: Enka

HAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Serkan Emlek (xx), Mehmet Şahin (xx)

ALİAĞA PETKİM : Ray 16 (xx), Vasiliauskas 6 (x), Wimbush 7 (x), Zack 12 (xx), Hummer 14 (xx), Ege 2 (x), Dorukhan 3 (x), Okben 9 (xx)LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Ledo 30 (xxx), Johnson 15 (xxx), Abu 6 (xx), Cook 11 (xxx), Atkins 8 (xx), Sercan 9 (xx), Mustafa (xx)1. PERİYOT: 16-17İLK YARI: 29-34

3. PERİYOT: 53-52

ING Basketbol Süper Ligi'nde son sırada yer alan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, deplasmanda Aliağa Petkim'i 79-69 yenerek bu sezonki 6'ncı galibiyetini elde etti. Konuk takım birinci periyodu 16-17 önde tamamlarken, soyunma odasına da 29-34'lük avantajla girdi. Aliağa Petkim üçüncü çeyrekte toparlandı ve rakibine 53-52'lik üstünlük kurdu. Ancak maçın sonlarına doğru farkı açmayı başaran Fethiye Belediyespor salondan galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı