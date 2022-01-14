Lokman Çağırıcı "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini gençlerle izledi

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sosyal medya üzerinden davet ettiği 120 genç ile "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çağırıcı, Trabzon'da teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı TRT ortak yapımı film için sosyal medya üzerinden organizasyon düzenledi.

İnternet üzerinden paylaşılan formu dolduran ilk 120 genç, filmi Bağcılar Site Sineması'nda izledi.

Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı'nın yanı sıra Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da etkinlikte gençlerin yanında yer aldı.

"Filmde gözyaşlarıma hakim olamadım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağırıcı, filmin her sahnesinin çok güzel olduğunu belirterek, "Eren ile komutanımızın hikayesini izlerken duygulandık ve şehitlerimizle bir kez daha gurur duyduk. Film bize kahramanlığın yaşının olmadığını en iyi şekilde anlattı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Davetlilerden Yusuf Yıldız ise filmin "kardeş olmayı" öğrettiğini, vatanın her şeyden önce geldiğini Eren sayesinde anladıklarını kaydederek, "Filmde gözyaşlarıma hakim olamadım. İyi ki varsın Eren." dedi.???????

AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri

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