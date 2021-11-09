BAĞCILAR, İSTANBUL (Habermetre) - LOKMAN ÇAĞIRICI, İMAMOĞLU'NUN 2. 5 YILINI DEĞERLENDİRDİ: KOCAMAN BİR HİÇ!

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldikten sonra Cumhur ittifakına bağlı 25 belediyede yarım bırakılan ve durdurulan projeleri anlattı. Geçen 2. 5 yıl için "Kocaman bir hiç" değerlendirmesinde bulunan Çağırıcı, İmamoğlu'nu "Eğer İstanbul'a hiçbir şey katmadan siyaset basamaklarını çıkmayı düşünüyorsanız bundan vazgeçin. Emanetini aldığınız insanlara verdiğiniz sözleri tutun. ve İstanbul'u en azından geri gitmeyecek kadar hizmet edin" diye uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın ilk birleşimi AK Partili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'la ilgili sözler nedeniyle mecliste zaman zaman gerginlik yaşandı. Toplantıda meclis üyeleri gündem dışı söz aldı.

Şehrin işleyen sistemi işlemez hale geldi

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2. 5 yıllık görev sürecine yönelik değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu'nun partizanlık yaptığını belirterek sözlerine başlayan Çağırıcı, "Seçimden önce 16 milyonu kucaklayacağını söyleyen sayın başkan, seçimden sonra sadece ve sadece kendi partilerini ve ortaklarını kucaklamayı tercih etmiştir. Sebepsiz yere 13 bin 500 civarında kişiyi işten çıkartıp, 44 bin 995 yandaşını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alarak da nasıl partizanlık yaptığını göstermiştir. Bir yandan partizanlık yaparak ehil kadroları kapı dışarı ederken, diğer yandan emek verilerek projeleri hazırlanmış, hatta ihaleleri bile yapılmış yüzlerce projeyi durdurdu. Hal böyle olunca şehrin işleyen sistemi de işlemez hale gelmiş oldu" dedi.

Bize devredin 6 ay içinde hizmete açalım

İmamoğlu'nun çalışmak yerine algı yaptığına dikkat çeken Çağırıcı, şunları söyledi: "Göreve gelmenizin üzerinden 2. 5 yıl geçti. Bizzat kendi başlattığınız, projesini yaptığınız, inşaatına başladığınız ve tamamladığınız bir tane özgür projeniz var mı? Tabii ki yok. Sayın başkan seçim sonrasında bütün ilçeleri ziyaret etti. İlçeler için en öncelikli projelerin hangileri olduğunu sordu. Bizler de tüm diğer belediye başkanları gibi Bağcılar'da yarım kalan ve tamamlanması gereken projeleri anlattık. Peki başkan ne yaptı? Kocaman bir hiç. Buradan şunu ifade etmek istiyorum. İBB'nin Bağcılar'da devam eden projelerin devrini bize gerçekleştirirse 6 ay içinde bütün projeleri hizmete açacağımı da buradan taahhüt ediyorum. Sayın başkan ve yönetimini İstanbullular adına son bir kez daha uyarmak istiyorum. Eğer İstanbul'a hiçbir şey katmadan siyaset basamaklarını çıkmayı düşünüyorsanız bundan vazgeçin. Emanetini aldığınız insanlara verdiğiniz sözleri tutun. ve İstanbul'u en azından geri gitmeyecek kadar hizmet edin. "

Çağırıcı konuşmasında İBB'nin Cumhur ittifakına bağlı 25 belediyede yarım bıraktığı projelerin görsel sunumunu da yaptı. Yarım bırakılan projelerin arasında 344 yataklı öğrenci yurdunun bulunduğu Bağcılar Geçlik Merkezi de yer alıyor.

Oluşturulma Tarihi : 09. 11. 2021 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Haberler Kıtalar Arası Maratonda Şampiyon Bağcılar Belediyesi Oldu Bağcılar'da Yaşlı Bakım Evi'nin temeli atıldı Miniklerden Kızılay'a Ziyaret Her Güne Bir Masal - Dünya Çocuk Kitapları Haftası Bağcılar'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın Yaşlı Bakım Evi Temel Atma Töreni Organ Nakli Allah'ın Sunduğu Bir Fırsattır Bağcılar'ın Tarihi Yeniden Yazıldı Bağcılar ile El-Halil 'Kardeş Şehir' Oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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