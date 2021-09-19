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LOKMAN ÇAĞIRICI: "BU VATAN SİZE MİNNETTARDIR"

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LOKMAN ÇAĞIRICI:

LOKMAN ÇAĞIRICI: "BU VATAN SİZE MİNNETTARDIR"Bağcılar'da Gaziler Günü kutlandı19 Eylül Gaziler Günü, Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

LOKMAN ÇAĞIRICI: "BU VATAN SİZE MİNNETTARDIR"

Bağcılar'da Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Gazilerin vatanseverliğin yaşayan abideleri olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Milletin geleceği için canları pahasına mücadele ederken gazilik şerefine nail olan kahramanlarımız, bu vatan size minnettardır" dedi.

19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda tören düzenlendi. Programa Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Şirin, Garnizon Komutanlığı adına Topçu Yarbay Murat Payas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü, İlçe Müftüsü Celal Büyük ve gaziler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program sonunda katılımcılar, hatıra fotoğrafı çekildi.

"Cesaretin yaşayan sembollerisiniz"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yayınladığı mesajda; bugün huzur içinde yaşadığımız vatanımızın bize gazilerimizin bir emaneti olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

"Sizler, vatanseverliğin ve cesaretin yaşayan sembollerisiniz. Milletin geleceği için canları pahasına mücadele ederken gazilik şerefine nail olan kahramanlarımız, bu vatan size minnettardır. Bu vesileyle de Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitleri, ebediyete intikal eden kahraman gazileri rahmetle anıyorum. "

Oluşturulma Tarihi : 19. 09. 2021 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Haberler Başkan Çağırıcı, Rap Müziğin Ünlü İsimlerini Ziyaret Etti Dantel Böceğine Karşı Bütün Önlemler Alındı Kamu Çalışanlarının Yemekleri Liseli Öğrencilerden Lokman Çağırıcı, Gençlerle Açık Hava Programında Buluştu Başkan Çağırıcı: Bağımlılık, Küresel Bir Sorun Haline Geldi Bağcılar Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi... Bağcılar'da Vatandaşa ve Belediye Personeline Randevusuz Aşı Belediyemizde Covid 19 Aşınızı Yaptırabilirsiniz Başkan Çağırıcı: "Zabıta, Vatandaşa Belediye Başkanı... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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