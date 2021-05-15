Lokman Atasoy, Başkan Böcek'in danışmanı oldu
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Lokman Atasoy, Başkan Böcek'in danışmanı oldu

Lokman Atasoy, Başkan Böcek'in danışmanı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Koordinatörü. Çevre Yük. Mühendisi Lokman Atasoy Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı görevine getirildi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Koordinatörü. Çevre Yük. Mühendisi Lokman Atasoy Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı görevine getirildi. Görev değişikliği açıklamasını sosyal medya hesabından duyuran Lokman Atasoy, sadece bir yer değişikliği gerçekleştiğini ve yine Antalya için, çevre için daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğini söyledi.

2000 yılında Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü olarak başladığı ve ardından TÜRÇEV Antalya Koordinatörü olarak devam ettiği görevinden ayrılma kararı aldığını söyleyen Atasoy, " Antalya için daha fazlasını yapabileceğime, kentimizin çevre değerlerinin korunmasına daha çok katkı sağlayabileceğime olan inancımla;birikim ve tecrübelerimi, enerjimi, zamanımın tamamını ayırabilmek adına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanım Sn. Muhittin Böcek'in taktiri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak yeni görevime resmi anlamda başlamış bulunuyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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