Lokma pişirilirken baraka alev aldı
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Lokma pişirilirken baraka alev aldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir barakada lokma pişirilirken çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

06.02.2020 18:23 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:23
Lokma pişirilirken baraka alev aldı

'ın Muratlı ilçesinde bir barakada lokma pişirilirken çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.


Olay, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Çiçek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bahçesinde bulunan barakada lokma pişirilirken yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla büyüdü. Önlem olarak GAZDAŞ ekipleri apartmanın doğalgazını, TREDAŞ ekipleri ise elektriğini kesti. Yangın mahalline gelen itfaiye araçları ve itfaiye erleri yangını söndürebilmek için yoğun çaba gösterdi. Evin bahçesinde park halindeki yarı ticari aracın anahtarı da yangın bölgesinde kalınca panik yaşandı. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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