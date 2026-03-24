Lokantayı basıp kardeşini vurdu

Şanlıurfa'da maske takarak geldiği iş yerinde kardeşini silahla ağır yaralayan şahıs polise teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Atatürk Mahallesindeki Ahmet Bahçıvan İş Merkezinde yaşandı. İzmir'de yaşayan Mehmet K., aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan kardeşi Halil K.'nin işlettiği lokantayı bastı. Tanınmamak için yüzünü tıbbi maske ile kapatan şahıs, yanında getirdiği silahla kardeşine iki el ateş açtı. Göğsünden vurulan Halil K., kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren ağabey ise vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek olay yerine giden polis ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı