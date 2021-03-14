MERSİN Lokantasında bulduğu parayı sahibine teslim etti
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MERSİN Lokantasında bulduğu parayı sahibine teslim etti

14.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:05

Lokantasında bulduğu parayı sahibine teslim ettiMERSİN'in Tarsus ilçesinde lokanta sahibi Samet Pan, müşterisinin yemek yedikten sonra poşet içinde unuttuğu 37 bin TL'yi sahibine teslim etti.

Lokantasında bulduğu parayı sahibine teslim etti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde lokanta sahibi Samet Pan, müşterisinin yemek yedikten sonra poşet içinde unuttuğu 37 bin TL'yi sahibine teslim etti.

Kadelli Mahallesi'nde Samet Pan'a ait restorana dün gelip yemek yiyen bir kişi, lokantadan ayrılırken içerisinde 37 bin TL bulunan poşeti unuttu. Masanın altındaki poşeti bulan Pan, durumu muhtar Bedrettin Kurt ve jandarma ekiplerine haber verdi. Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, parayı unutan kişinin Tahsin Yıldız olduğunu belirledi. Yıldız'a telefonla ulaşan ekipler, lokantaya gelmesini sağladı. Samet Pan, ticaret yapmak için Burdur'dan Tarsus'a geldiği öğrenilen Yıldız'a parasını teslim etti. Pan'a teşekkür eden Yıldız, dünyada iyi insanların çoğalmasını istedi. Muhtar Kurt da Pan'ı tebrik etti.

MERSİN Lokantasında bulduğu parayı sahibine teslim etti
MERSİN Lokantasında bulduğu parayı sahibine teslim etti
MERSİN Lokantasında bulduğu parayı sahibine teslim etti
MERSİN Lokantasında bulduğu parayı sahibine teslim etti
MERSİN Lokantasında bulduğu parayı sahibine teslim etti
MERSİN Lokantasında bulduğu parayı sahibine teslim etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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