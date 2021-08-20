Lokantanın bacasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir lokantanın bacasında meydana çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir lokantanın bacasında meydana çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir apartmanın bacasından yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri cadde de güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de binanın altında bulunan lokantaya ait olduğu belirlenen bacaya müdahale etti. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı