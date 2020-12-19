Lokantaların havası "ultraviyole" ışıkla temizlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Lokantaların havası "ultraviyole" ışıkla temizlenecek

19.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:44

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonun ortağı olduğu şirket, kapalı mekanlarda havadaki virüs ve bakterilere karşı, "ultraviyole klima sterilizatör" kiti üretti.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonun ortağı olduğu şirket, kapalı mekanlarda havadaki virüs ve bakterilere karşı, "ultraviyole klima sterilizatör" kiti üretti.

Havalandırma sistemlerinin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımında etkili olduğu şeklindeki haberler üzerine federasyon yetkilileri, ortağı oldukları Infotek firmasıyla çalışma yaptı.

Firma tarafından geliştirilen ve klimalara monte edilebilen "ultraviyole sterilizator kiti", Sağlık Bakanlığından onay aldı. Klimalardaki havanın ultraviyole ışıkla temas etmesi sayesinde kitin, Kovid-19 ve benzeri tüm mikroorganizmalara karşı etkili olduğu belirtiliyor.

Klimalara takılabilecek şekilde farklı modelleri olan kit, seri üretime de hazır.

"Klimalara takılan bir maske gibi"

Federasyon başkanı Aykut Yenice, AA muhabirine, geliştirdikleri sistem ile bir ilke daha imza attıklarını söyledi.

Talep halinde üretim altyapılarının buna müsait olduğunu vurgulayan Yenice, ürünün sadece lokantalarda değil, ev ve iş yerlerinde de kullanılabileceğini ifade etti.

Kitin, sektörün selamete kavuşması için yaptıkları çalışmalar arasında en başarılısı olduğuna inandığını belirten Yenice, "Bu konuyla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Sağlık Bakanlığımızın da onayını alarak bu sistemi geliştirdik. Suratımıza taktığımız maske gibi klimalara taktığımız ultraviyole maskelerle havayı temizliyoruz. Bağımsız kurumlarca yapılan araştırmalara göre yüzde 100'e yakın etki sağlıyor." diye konuştu.

Bu kitle otellerde olduğu gibi restoranlara, lokantalara ve kafelere de sertifika verilebileceğini kaydeden Yenice, "Tıpkı otellerde olduğu gibi bunu takan bütün lokantalarımıza bir 'Güvenli Lokanta Sertifikası' verilebilir. Ayrıca HES koduyla da işletmelerimize giriş sağlayabiliriz. Bütün bunlarla işletmelerin yeniden hayata geçmesini ve esnafın dükkanı açmasını istiyoruz." dedi.

Yenice, çalışmaya desteklerinden dolayı Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe'ye teşekkür etti.

Lokantaların havası 'ultraviyole' ışıkla temizlenecek
Lokantaların havası 'ultraviyole' ışıkla temizlenecek
Lokantaların havası 'ultraviyole' ışıkla temizlenecek
Lokantaların havası 'ultraviyole' ışıkla temizlenecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Merve Dizdar Gülben Ergen Nilgün Belgün Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Karar Şiddet Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lokantaların havası "ultraviyole" ışıkla temizlenecek | Haberler.com Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 12:44:27. #1.15#
title