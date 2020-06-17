Lokantalara korona virüs denetimi
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Lokantalara korona virüs denetimi

Lokantalara korona virüs denetimi Ankara Valiliği koordinasyonuyla Covid-19 ile mücadele kapsamında kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte denetimler sürüyor.

17.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:33

Lokantalara korona virüs denetimi

ANKARA - Ankara Valiliği koordinasyonuyla Covid-19 ile mücadele kapsamında kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte denetimler sürüyor.

Ankara Valiliği koordinasyonuyla açık alanlarda; park ve bahçeler, otobüs durakları gibi toplanma alanları, kapalı alanlarda; restoranlar, lokantalar, kahvehaneler, kafeler market ve alış veriş merkezleri başta olmak üzere birçok alan denetlendi. Bu kapsamda Ankara Çukurambar bölgesinde yer alan lokanta ve kafelerin denetimlerine katılan Çankaya İlçe Tarım Müdürü Yener Bilgisel, "Bildiğiniz gibi Covid-19 kapsamında 3 ay kısıtlama sürecimiz oldu. Daha sonra bazı kriterlere uymak süreci ile normalleşmeye başlamış bulunmaktayız. Normalleşme sürecinde en fazla toplu taşımalarda, toplu üretim yerlerinde, pastanelerde kafelerde ve kümeleşmenin çok fazla olduğu alanlarda Çankaya Kaymakamlığı başkanlığında oluşturulan ekipler ile denetimlerimizi sürdürmekteyiz. Bugün de İlçe Emniyet, Tarım ve Sağlık Müdürlükleri ekiplerimiz ile Vefa Destek Grupları ile denetimlerimize devam ediyoruz. Şuanda unlu mamuller üreten bir iş yerini denetlemiş bulunmaktayız. Girişte ateş ölçümü, dezenfektan ve kolonya uygulaması vardı. Ateş ölçümlerinde anormal bir durum olduğu vakit hemen kayıt altına alınıp sağlık birimlerine başvurması gerekiyor. Kafe içerisinde sosyal mesafeye uygunluk konusunda masaların belli bir aralıkta olup olmadığını, toplu bir şekilde kümelenme olup olmadığını, masalarda dezenfektan olup olmadığını denetleyeceğiz. Denetimler sonucunda başarılı olan işletmelerimize teşekkür ederken uymayan işletmelere de İl Hıfzıssıhha kararları kapsamında yaptırım uygulayacağız" şeklinde konuştu.

Yapılan denetimlerde lokanta ve kafelerde sosyal mesafeye, ateş ölçümü ve dezenfeksiyon gibi bir çok kurala uyulduğu gözlemlendi. Denetime Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi, İlçe Tarım Müdürlüğü denetim ekibi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü denetim ekipleri ile Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri katıldı.

Lokantalara korona virüs denetimi

Kaynak: İHA

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