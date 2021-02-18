Lokantalar ne zaman açılacak? Yeni koronavirüs tedbirleri neler, yeni yasaklar var mı?

Lokantalar ne zaman açılacak, kafeler, restoranlar açılacak mı? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yerini aldı. Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası da açıklamalar yapıldı. Peki, Lokantalar ne zaman açılacak? Yeni koronavirüs tedbirleri neler, yeni yasaklar var mı?

Lokantalar ne zaman açılacak? sorusu Kabine'de ele alınan konulardan biri oldu.

Türkiye salgınla mücadelede "yerinde karar" dönemine geçerken, Kabine toplantısı sonrası açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme döneminin başlayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme döneminin başlayacağını belirterek, "İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. " dedi.

LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafe ve restoranlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

KAFELER AÇILACAK MI?

Tedbirler kapsamında yaklaşık üç aydır kapalı olan kafe ve restoran sahipleri sık sık sektörün zor durumda olduğunu dile getiriyor. Sağlık Bakanlığı da vaka sayılarının azaldığı illerde tedbirlerin gevşetilerek kafe ve restoranların açılabileceği bir formül üzerinde çalışıyor. Kriterlere uyan illerde kafe ve lokantalar belli şartlarda açılacak. Lokantaların kapalı bölümlerinde yüzde 30, açık alanlarında yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul edilecek. Kapalı alanlarda oturmaya süre sınırı getirilecek. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre bu sürenin 45 dakikayı aşmayacağı ifade ediliyor. Uzmanlar süreyi daraltarak, virüsün bulaştırma ihtimalinin de düşürüleceğini dile getiriyor.