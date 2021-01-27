Lokantalar ne zaman açılacak? Kafeler açılacak mı? Mekanlar ne zaman açılıyor? Kabine toplantısı ne zaman?

Artan vakalar ve koronavirüs tedbirleri kapsamında lokantalar, kafeler kapatıldı. Peki, Lokantalar ne zaman açılacak? Kafeler açılacak mı? Mekanlar ne zaman açılıyor?

Online olarak ve gel-al şeklinde satış yapabilen Lokantalar ne zaman açılacak? Kafeler açılacak mı? Mekanlar ne zaman açılıyor? Kabine toplantısı ne zaman?

LOKANTALAR, KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir" dedi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son açıklamaların ardından gözler tedbirlerle ilgili önemli kararların alındığı Kabine toplantısına çevrildi. Tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmasa da en son 11 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı 17 Şubat 2021 saat 16:30'da toplantının gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamada korona virüsü ile mücadele kapsamında yasakların kademeli olarak kaldırılacağı söylenmişti.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün