Lokantalar ne zaman açılacak? 2021 kafe restoran desteği ne zaman verilecek, kimler alabilecek? Şartları neler?
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Lokantalar ne zaman açılacak? 2021 kafe restoran desteği ne zaman verilecek, kimler alabilecek? Şartları neler?

27.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:17
Lokantalar ne zaman açılacak? 2021 kafe restoran desteği ne zaman verilecek, kimler alabilecek? Şartları neler?

Pandemi nedeniyle ülkemizde alınan tedbirler kapsamında restoranlar, mekanlar, kafeler ve lokantalar paket servis yöntemine geçmişlerdi. Bu nedenle vatandaşlar Lokantalar ne zaman açılacak? sorusunun cevabını merak ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran, kafe, lokanta sahiplerine ödeme müjdesini açıkladı. 2021 cafe restoran desteği şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olanlara destek ödemesi yapacağız" açıklamasının ardından 2021 cafe restoran desteği ne zaman, kimler alabilecek? Şartları neler? sorularının cevapları merak edildi.

LOKANTA, RESTORAN, KAFE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK, ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan restoran, kafe, lokanta sahiplerine ödeme müjdesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize, 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olmamak üzere, ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapacağız. Bu yeni destek kalemimizin tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize, 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olmamak üzere, ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapacağız. Bu yeni destek kalemimizin tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sosyal koruma kalkanı çerçevesinde bugüne kadar 46 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak her kesimden insanımıza aktardık. Esnafımızı bugüne kadar yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmadık. Salgının seyrinin endişe verici seyre çıkması, geçtiğimiz aylarda bizi daha sıkı tedbirler almaya yöneltti. Vaka ve hasta sayısının salgının tehdit olmaktan çıkacağı seviyeye kadar gerilemesiyle yeniden normalleşme adımlarını atmaya başlayacağımız açıktır. Bunun için önce milletimizin, 'temizlik, maske, mesafe' kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmesi gerekiyor. Aşılanan kişi sayısının toplumda genel koruma sağlayacak sayıya ulaşması da önemli bir kriterdir.

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK? İŞTE MEKANLARIN DURUMU İLE İLGİLİ AYRINTILAR...

Kafelerin açılacağı tarih araştırılan konulardan biri. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında restoranların durumunun görüşüleceğini belirtti. Gözler kabine toplantısına çevrildi.

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