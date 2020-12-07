Lokantalar açıldı mı? Lokantalar, kafeler, restoranlar açık mı? Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İçişleri Bakanlığı Genelge: Koronavirüs yasakları
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Lokantalar açıldı mı? Lokantalar, kafeler, restoranlar açık mı? Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İçişleri Bakanlığı Genelge: Koronavirüs yasakları

07.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:38
Lokantalar açıldı mı? Lokantalar, kafeler, restoranlar açık mı? Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İçişleri Bakanlığı Genelge: Koronavirüs yasakları

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgede lokantaların çalışma şekilleri güncelleniyor! Lokantalar açıldı mı? Lokantalar, kafeler, restoranlar açık mı? Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Lokantalar için yayımlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde neler yer alıyor?

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni karara göre, lokantaların çalışma saatleri güncellendi.

LOKANTALAR AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni karara göre, lokantalar hafta içi ve hafta sonu saat 10.00 ila 24.00 arası paket servis yapabilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI LOKANTALAR GENELGESİ

Vatandaşların dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan online satış firmaları, hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 saatleri arasında servis/dağıtım yapabilecek. Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerler ise hafta içi ve hafta sonları 10.00 - 24.00 saatleri arasında paket servis hizmeti verebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde servis/dağıtım faaliyetlerinde olanlar bu durumu belgelemek ve sadece yaptıkları işle ilgili güzergahlarla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak

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