Lokantalar açılacak mı? Restoranlar, kafeler ne zaman açılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kafeler, restoranlar ve lokantaların ne zaman açılacağı merak konusu. Lokantalar açılacak mı? Kafeler ne zaman açılacak? Restoranlar, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak?

Vatandaşların ve iş sahiplerinin merakla beklediği Kafeler ne zaman açılacak? Lokantalar açılacak mı? Restoranların, kafelerin ve lokantaların ne zaman açılacağı ile ilgili gelişmeler için gözler Kabine toplantısına çevrildi. Uzun süredir paket servis ve gel-al yöntemi ile çalışan restoran ve kafeler içeride müşteri kabulü için Kabine'den çıkacak yeni kararları bekliyor. Peki, restoran ve kafeler ne zaman açılıyor, lokantalar açılacak mı? Restoranlar, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? sorularını yanıtını haberimizde bulabilirsinz.

LOKANTALAR AÇILACAK MI?

Lokantalar, restoranlar ve kafeler koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir sadece paket servis ve gel-al yöntemi ile çalışıyorlar. Koronavirüs vaka sayılarında olumlu gelişmelerin yaşanmasının ardından bu işletmelerin sahipleri içeride müşteri kabulü için yeni bir karar alınıp alınmayacağını beklemeye başladı.

RESTORANLAR, KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu işletmeler için yeni kararlar Kabine toplantısında alınıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sunum yaptığı toplantıda işletmelerin durumlar gözden geçiriliyor. Toplantıda yeni bir karar alınması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

RESTORAN VE KAFELER AÇILIR MI? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Kafeler ve restoranlarla ilgili yöneltilen soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gerek okullarla alakalı, gerekse biliyorsunuz son dönemde bu restoranlarla ilgili, bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya ister istemez gayret ettik. Ve bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Küçük esnafımızı yalnız bırakamayız onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz." ifadelerini kullandı.