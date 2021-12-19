ELAZIĞ (İHA) - "Lokantadan geldim" dedi, hem tabakları hem de parayı alarak kayıplara karıştı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kişi, lokantada çalışan dışarıcının bir iş yerine götürdüğü yemek siparişini takip etti, daha sonra iş yerine gidip lokantadan geldim diyerek hemen tabakları hem de yemek ücretini alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Elazığ'da bulunan bir alışveriş çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir esnaf, lokantadan yemek sipariş etti. Lokantada çalışan dışarıcı ise iş yerine yemek götürüp ayrıldı. Siparişin üzerinden yaklaşık bir saat sonra bir kişi iş yerine giderek, yemek tabaklarını ve ücretini almaya geldiğini söyledi. Bunun üzerine esnaf 42 lira tutan yemek ücretini ödemek için 50 lira verdi. Kimliği belirsiz şahıs üzerinde bozuk para olmadığı ifade ederek, birazdan paranın üstünü getiririm diyerek iş yerinden ayrıldı.

Lokanta da çalışan personelin yemek tabaklarını ve ücretini almak için iş yerine gittiğin de esnaf, ücretini ödediğini ve parasının üstünün gelmediğini ifade etti. Bunun üzerine iş yeri sahibi ve lokantada çalışan personeller, kendisini lokantadan geldim diyerek ücreti ve yemek tabaklarını alan kişiyi güvenlik kamerasından tespit etti.

35 yıldır lokanta esnaflığı yaptığını ve ikinci defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade eden İhsan Arslan,"Müşterimiz bizden yemek istedi ve biz gönderdik. Yemek götürürken personelimizi bir kişi takip etmiş. Daha sonra o kişi iş yerine giderek hem ücreti hem de tabakları almış gitmiş. Bu kişinin polislerimiz tarafından bulunmasını istiyoruz. Daha önce bir defa daha böyle bir durum oldu ama biz çok fazla ilgilenmedik. Ama yoğunlaşmaya başladı. İnşallah düzelir. Yemek ücreti 48-49 lira tutuyor. O kişi 42 lira söylemiş. Esnaftan 50 lira almış, paranın üstünü getireceğim demiş ve gitmiş" dedi.