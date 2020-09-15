Lokantadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Lokantadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yalova'da önceki gün kapalı lokantada yaşanan patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

15.09.2020 15:09 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:14

Yalova'da önceki gün kapalı lokantada yaşanan patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Şehit Ömer Faydalı Bulvarındaki kapalı lokantada önce gün doğalgaz nedeniyle patlama olmuş, lokanta ile minibüs ve çevredeki binalarda hasar oluşmuştu.

Patlama, lokantanın karşı tarafında bulunan iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde iş yerinin bahçe demir kapısının kapatıldığı sırada patlamanın yaşandığı görüldü.

Patlama sırasında lokantanın önünden geçen 2 kişinin ise patlama sonrasında bölgeden kaçarak uzaklaştıkları görüntülere yansıdı.

Lokantadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: AA

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