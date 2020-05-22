Lokantada kumar oynayan 24 kişiye suçüstü Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir lokantada kumar oynayan 24 kişi suçüstü yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir lokantada kumar oynayan 24 kişi suçüstü yakalandı.

Canik ilçesinde bir adreste kumar oynandığı bilgisini elde eden polis ekipleri söz konusu yere baskın yaptı. Gittikleri adreste lokantanın kahvehane şeklinde düzenlendiği ve içerisinde toplamda 24 şahsın kumar oynadığını tespit ettiler. Kumar oynayan şahıslara kumar oynamak kabahatinden ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten idari para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusuna 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. Yapılan kontrollerde iş yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca elde edildi. 6 136 SKM suçundan gerekli adli işlem yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA