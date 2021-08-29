Lokantada 2 kişiyi vurdu, tutuklandı

KARAMAN'da Ahmet Oflaz, aralarında husumet bulunan Mesut Pala ve arkadaşı Burak Bulduk'u buluştukları lokantada çıkan kavgada tabancayla ateş edip yaraladı.

KARAMAN'da Ahmet Oflaz, aralarında husumet bulunan Mesut Pala ve arkadaşı Burak Bulduk'u buluştukları lokantada çıkan kavgada tabancayla ateş edip yaraladı. Bu sırada başına aldığı sandalye darbesiyle yaralanan Oflaz, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen cuma, saat 03.00 sıralarında, 1. İstasyon Caddesi'ndeki lokantada meydana geldi. Mesut Pala, yanındaki 2 arkadaşıyla, iddiaya göre, akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan Ahmet Oflaz ile kavga etti. Çevredekiler ve polisin müdahalesiyle iki taraf ayrıldı. Mesut Pala, bir süre sonra arkadaşlarıyla oturduğu lokantaya Ahmet Oflaz'ı çağırdı. Pala ile Oflaz arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet Oflaz, tabancayla ateş edip Mesut Pala'yı bacağından, arkadaşı Burak Bulduk'u da elinden yaraladı. Kendisi de aldığı sandalye darbesiyle başından yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra gözaltına alınan Ahmet Oflaz, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen