Lokantacılar ve Pastacılar Odası üyelerine tek kullanımlık ürünler yüzde 40 indirimli
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Lokantacılar ve Pastacılar Odası üyelerine tek kullanımlık ürünler yüzde 40 indirimli

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası ile Kocalar A.Ş. tarafından imzalanan protokol ile odaya üye esnaflar, tek kullanımlık tuz ve baharat çeşitlerini yüzde 40 indirimle alabilecek.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası üyelerine tek kullanımlık ürünler yüzde 40 indirimli
23.08.2020 10:34 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:03

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası ile Kocalar A.Ş. tarafından imzalanan protokol ile odaya üye esnaflar, tek kullanımlık tuz ve baharat çeşitlerini yüzde 40 indirimle alabilecek.

Odada imzalanan protokolün ardından açıklamalarda bulunan Oda Başkanı Altan Aydemir, artık esnafın şehir dışından ürün almasına gerek kalmadığını ifade ederek; "Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası olarak bir protokole daha imza atmış bulunmaktayız. Kocalar A.Ş. Hakkı Efendi firmasıyla bir protokol gerçekleştirdik. Korona virüs tedbirleri kapsamında tek kullanımlık tuz, şeker, baharat çeşitlerini ile ilgili Musa Koca Kayseri'ye ciddi bir yatırım yaptı. Kendisini tebrik ediyorum. Üyelerimize de sağlamış olduğu imkanlardan dolayı da teşekkür ediyorum. Artık tek kullanımlık tuz, baharat çeşitlerini Kayseri dışından almamıza gerek kalmadı, ciddi bir yatırım yapıldı. Yüzde 40 indirim sağlayarak bütün üyelerimizin hizmetine sunuyoruz. Bütün esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hakkıefendi.com adresinden ve müşteri temsilcisinden sipariş verebilirsiniz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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