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Fırıncılar Odası Genel Kurula gidecek

Fırıncılar Odası Genel Kurula gidecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası Olağan Genel Kurulu 13 Ocak tarihinde yapılacak.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası Olağan Genel Kurulu 13 Ocak tarihinde yapılacak.

Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası Olağan Genel Kurulu 13 Ocak Perşembe günü yapılacak. Kayseri Kültür Merkezi'nde yapılacak olan genel kurul saat 10.00'da başlayacak. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, 19 Ocak Çarşamba günü aynı saatte yapılacak. - KAYSERİ

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