Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası'na yeni başkan

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Kütahya Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası'nın genel kurulunda 141 oy alan Fatih Bilgi başkanlığa seçildi.

Yeşilay Düğün Salonu'nda yapılan kongrede mevcut başkan Bayram Akkaya 123 oy alarak başkanlığa veda etti.

Bilgi, yaptığı açıklamada, "Benimle birlikte, Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanlığı'na seçilen değerli yönetim ve denetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Rabbim utandırmasın, hayırlı hizmetler yapmak nasip etsin" diye konuştu. - KÜTAHYA

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