Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası'na yeni başkan - Haberler
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Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası'na yeni başkan

Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası'na yeni başkan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kütahya Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası'nın genel kurulunda 141 oy alan Fatih Bilgi başkanlığa seçildi.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Kütahya Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası'nın genel kurulunda 141 oy alan Fatih Bilgi başkanlığa seçildi.

Yeşilay Düğün Salonu'nda yapılan kongrede mevcut başkan Bayram Akkaya 123 oy alarak başkanlığa veda etti.

Bilgi, yaptığı açıklamada, "Benimle birlikte, Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanlığı'na seçilen değerli yönetim ve denetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Rabbim utandırmasın, hayırlı hizmetler yapmak nasip etsin" diye konuştu. - KÜTAHYA

Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası'na yeni başkan

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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