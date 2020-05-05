HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Lokantacı ve pastacılar iş yerlerinin yeniden açılmasını bekliyor

Lokantacı ve pastacılar iş yerlerinin yeniden açılmasını bekliyor
05.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:14

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan işletmeleri, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun göstereceği yol haritası çerçevesinde kademeli şekilde açmaya hazır olduklarını söyledi.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan işletmeleri, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun göstereceği yol haritası çerçevesinde kademeli şekilde açmaya hazır olduklarını söyledi.

Yenice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından paket servis hizmeti verenler dışında Federasyona bağlı iş yerlerinin kapandığını belirtti.

Sektörde çok sayıda kişinin istihdam edildiğine dikkati çeken Yenice, "Kovid-19 sürecinde devletimizin çalışmaları, kamu bankalarının desteği, kısa çalışma ödeneği gibi çalışmalar bir nebze çare oldu ancak 40 günü aşan süreç ekonomik olarak olumsuz sinyaller de vermeye başladı." dedi.

Yenice, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında mesai yapacak esnaf için izin alındığını, bu durumdan memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Kurallara uymak şartıyla hazırız"

Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına dilekçe yazarak, işletmelerin belirlenecek kurallara göre yeniden açılmasını talep ettiklerini dile getiren Yenice, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun yoğun çalışmalarıyla salgının inişe geçmesinden destek alarak Cumhurbaşkanımıza bir dilekçe yazdık. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun göstereceği yol haritasına uyarak Kovid-19 sürecinde kapanan işletmeleri kademeli olarak açmaya hazırız. Bakanlığımızın uyarıları, yönlendirmeleri ve koyacağı kurallar bizim için çok önemli. Son derece duyarlı olduğumuzu ifade etmek isterim. Hazırlanacak yol haritasına uymaya ve sektörü tekrardan canlandırmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz."

"Yeni hijyen kuralları belirlenecek"

Aykut Yenice, Kovid-19 salgını sonrası restoranlarda ve gıda işletmelerinde uygulama açısından bazı değişiklikler beklediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yeni süreçte mesafe kavramı ön plana çıkacak. Masalar azaltılacak, içeri giriş çıkışlarda bazı kurallar uygulanacak. Yeni hijyen kuralları belirlenecek. Piyasadaki 'ucuz olsun' algısı ciddi anlamda bir kenara itilecek. Her şerden bir hayır çıkar. Türk mutfağının ve gıda sektörünün salgından sonra dönüşüme uğrayacağını düşünüyorum. Hijyen her şeyin başı olacağı için kuralların katı bir şekilde konulması gerekiyor. Mesela ustasız, belgesiz lokanta çalıştırma yolları engellenmeli. Denetimler de mutlaka artırılmalı."

En küçük lokantada bile yaklaşık 5 kişinin çalıştığına işaret eden Yenice, ekonomik sıkıntıların ortaya çıkmaması açısından iş yerlerinin açılmasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak Ekonomi
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı Ekonomi
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı Ekonomi
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı Ekonomi
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar Ekonomi
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Güne yükselişle başlayan dolar 7,05'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,05'ten işlem görüyor
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 7,04'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 7,04'ten işlem görüyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu
Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday ve arpa alım fiyatlarında çiftçilere müjdeli haberi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday ve arpa alım fiyatlarında çiftçilere müjdeli haberi verdi
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Bülent Ersoy Türkan Şoray Demet Özdemir
Spor Can Bartu Selçuk İnan Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Lokantacı ve pastacılar iş yerlerinin yeniden açılmasını bekliyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 12:01:07. #1.15#
title