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Lokantacı esnafı, KDV indirimlerinin devam etmesini istiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Lokantacı esnafı, KDV indirimlerinin devam etmesini istiyor

Konya Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Ali Osman Karamercan, pandemi döneminin olumsuz etkilerini azaltmak için Eylül ayında sona erecek olan KDV indirimlerinin devam etmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Konya Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Ali Osman Karamercan, pandemi döneminin olumsuz etkilerini azaltmak için Eylül ayında sona erecek olan KDV indirimlerinin devam etmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Başkan Karamercan, Covid-19'un bütün dünya başta olmak üzere Türkiye'de ve Konya'da da sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Salgının ne kadar süreceği bilinmemektedir. Pandemi döneminin olumsuz etkilerini azaltmak için esnaflarımıza halkımız da dahil tüm kurum ve kuruluşlar tarafından destek olunması gerektiğine inanıyoruz. Yiyecek içecek sektöründeki lokantalarımızın bazılarında faaliyetler tamamen durmuş, bazı iş yerleri ise çok sınırlı kapasite ile çalışmalarına devam etmektedir. Dolayısıyla esnaflarımızın kiraları dahil sabit giderlerini karşılamaları, evlerinin geçimini sağlamaları oldukça zorlaşmaktadır. Sektörümüzde yaşanan iş ve gelir kayıpları yaygın aşılamayla önlenebilecektir. Aşılamanın yaygınlaşması ekonomik hayatın canlanması için şehrimizde faaliyet gösteren yiyecek içecek sektöründeki işletmelerimize oda olarak aşının önemini belirten ve aşıyı teşvik edici afişler tüm iş yerlerimize asılarak, esnaflarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Aşılamayla ilgili de esnaflarımız yapılması gereken fedakarlığı hassasiyetle yerine getirmişlerdir" dedi.

Başkan Karamercan, "Cumhurbaşkanımıza pandeminin başladığı andan itibaren bugüne kadar esnaflarımıza sağladığı destekler ile stopaj ve KDV oranlarındaki indirimlerden dolayı şükranlarımızı sunarız. Fakat bu indirimlerin Eylül ayı sonuna kadar değil de pandeminin devam ettiği sürece yeme içme hizmetlerinde (lokanta, pastane, otel vb.) uygulamaya devam edilmesi ve esnaflarımızın mağdur edilmemesini talep ediyoruz" dedi. - KONYA

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