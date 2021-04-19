Lokanta ve turizmci esnaflardan vatandaşlara iftar yemeği
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Lokanta ve turizmci esnaflardan vatandaşlara iftar yemeği

Lokanta ve turizmci esnaflardan vatandaşlara iftar yemeği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde imece usulü ile bir araya gelen restaurant işletmecileri ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofrasını kuruyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde imece usulü ile bir araya gelen restaurant işletmecileri ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofrasını kuruyor.

55 üyeli Tüm Restaurant ve Turizmciler Derneği Karabük Şubesi (TURES), pandemi ve ramazandan dolayı kapalı olmalarına rağmen imece usulü ile bir araya gelerek ihtiyaç sahibi ailelerin her akşam iftar sofrasını kuruyor.

Tüm Restaurant ve Turizmciler Derneği Karabük Şube Başkanı Safa Erol Altınok, pandemi ve ramazan ayından dolayı kapalı oldukları süreçte ihtiyaç sahibi ailelere 55 üyeleriyle birlikte iftar sofrası kurmayı planladıklarını söyledi.

Ramazan ayı süresince 2 bin kişiye evlerinde iftar sofrası kuracaklarını anlatan Altınok, Pandemi de kapalı olduğumuz bu dönemde en azından bereketi olsun. Fakir fukaranın duasını almak ümidiyle, İmece usulü ile bir araya gelerek, muhtarlarımızın yardımları ile belirlenen ailelerin evlerine kadar kendimiz yemekleri dağıtıyoruz. Üyelerimizin tamamı restoran işletmecisi aşçı ve şef arkadaşlarımızla birlikte Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimizin iftar sofralarını kuracağız." - KARABÜK

Lokanta ve turizmci esnaflardan vatandaşlara iftar yemeği
Lokanta ve turizmci esnaflardan vatandaşlara iftar yemeği
Lokanta ve turizmci esnaflardan vatandaşlara iftar yemeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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