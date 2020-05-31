Lokanta, restoran ve kafeler yeniden açılmak için hazırlık yapıyor Kafelerde açılış için yapılan hazırlıklar Masaların silinmesi Kafe ve pastane işleten Erbay Özer'in açıklaması - ArdahanArdahan'da lokanta, restoran ve kafelerde hazırlıklar tamamlandı.

Kafelerde açılış için yapılan hazırlıklar Masaların silinmesi Kafe ve pastane işleten Erbay Özer'in açıklaması - Ardahan Ardahan'da lokanta, restoran ve kafelerde hazırlıklar tamamlandı. Kent merkezinde kafe ve pastane işleten Erbay Özer, yarın mesaiye başlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Müşterilere sağlıklı ve hijyenik ortamda hizmet vermeye çaba göstereceklerini kaydeden Özer, "Kapalı olduğumuz sürede paket servisiyle hizmet vermeye çalıştık. Ayrıca, kafe bölümünde de farklı düzenlemelere gittik. Bundan sonra müşterilerimize daha güzel ve kaliteli hizmet sunmak adına bazı görsel düzenlemelerimiz oldu. Aslında bu kapalı süreyi fırsata çevirmek istedik." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA