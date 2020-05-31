Lokanta, restoran ve kafeler yeniden açılmak için hazırlık yapıyor
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Lokanta, restoran ve kafeler yeniden açılmak için hazırlık yapıyor

Siirt ve Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane ve çay bahçeleri yeniden açılışa hazırlanıyor.

31.05.2020 16:20 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:26

Siirt ve Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane ve çay bahçeleri yeniden açılışa hazırlanıyor.

Normalleşme süreciyle beraber İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında 1 Haziran'da yeniden müşteri kabul edecek iş yerleri 1 Haziran'da müşteri kabul etmeye başlıyor.

Siirt'te bu kapsamda kafe ve kahvehaneler ve diğer iş yerleri dezenfekte edildi, yarın yapılacak açılış için hazırlıklar tamamlandı.

Kahvehane işletmeni Babacan İsa Danış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra yeniden hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Salgınla mücadelede herkese önemli görevler düştüğünü belirten Danış, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle başta Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya salgın nedeniyle aldıkları tedbirlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben bir işletme olarak bu süreçte 25 bin lira zarar ettim. Hem ev hem de işyeri kirası ve işçi maaşlarını ödeyemeyecek duruma geldim. Ancak olsun sağlığımız her şeyden önemlidir. Bugün de işyerlerimizi açarak temizliğimizi yaptık. Bardak ve demliklerimizi yıkadık. İşlerini dezenfekte ederek hazırlıklarımızı yaptık." dedi.

Mehmet Nizamettin Toprak da yetkililerin belirttiği kriterler ölçüsünde iş yerlerini açarak hizmet vereceklerini aktardı.

Batman

Batman'da tedbirler kapsamında geçici olarak kapatılan işletmeler, açılış öncesi hummalı bir çalışma sürdürüyor.

Lokanta sorumlusu Mehmet Akif Oruç, normalleşme süreciyle açılış tarihinin açıklanmasıyla birlikte hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Temizlik başta olmak üzere dezenfekte çalışmaları yaptıklarını belirten Oruç, "Şu anda genel temizliğimizi yaparak yarına hazırlık yapıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat etmek amacıyla lokantamızdaki masa sayısını azalttık. Lokantamız genelinde dezenfekte çalışmamızı yaptık. Pazartesi günü halkımızın hizmetinde olacağız." dedi.

Kafe işletmeni Murat Onur da uzun bir süredir kafelerinin kapalı olması dolayısıyla ekonomik sıkıntıları yaşadıklarını ancak açılışla birlikte bu mağduriyetin ortadan kalkacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış tarihini açıklamasıyla birlikte hazırlıklara başladıklarını vurgulayan Onur, her türlü tedbiri alarak halka hizmet vermeye başlayacakların aktardı.

Lokanta, restoran ve kafeler yeniden açılmak için hazırlık yapıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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