Lokanta, kafe ve kıraathaneler kaça kadar açık? Lokanta, kafe ve kıraathaneler açıldı mı? 2020 Haziran normalleşme takvimi haberleri! Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilen Lokanta, kafe ve kıraathaneler kısıtlamasında değişikliğe gidildi. Peki, Lokanta, kafe ve kıraathaneler kaça kadar açık? Lokanta, kafe ve kıraathaneler açıldı mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 11 Mart'ta Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs salgınında Lokanta, kafe ve kıraathaneler için düzenlemeye gidilmiştir. Son düzenleme ile Lokanta, kafe ve kıraathaneler hakkında değişikliğe gidildi. Peki, Lokanta, kafe ve kıraathaneler kaça kadar açık? Lokanta, kafe ve kıraathaneler açıldı mı?

LOKANTA, KAFE VE KIRAATHANELER KAÇA KADAR AÇIK?

"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçebilecektir. Milli parklar ve doğal parklar 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçecektir"

2020 HAZİRAN NORMALLEŞME TAKVİMİ HABERLERİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2.5 ay sonra yüz yüze gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yeni normalleşme kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üstü ile 18 yaş ve altındakilere güzel haberi verdi. Erdoğan, "65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altıyla ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynlerin refakatinde olmaları şartıyla kalkmıştır" ifadelerini kullandı.

ALINAN YENİ KARARLAR AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası normelleşme süreci kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Alınan kararlar şu şekilde:

Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır.

Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçebilecektir.

65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir.

18 yaş altıyla ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynlerin refakatinde olmaları şartıyla kalkmıştır.

Milli parklar ve doğal parklar 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır.

Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçecektir.

Hekimlerimizin Kovid-19 tedavisinde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK'taki bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı.