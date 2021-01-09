Lokanta ile müşteri arasında dokudukları mekik 4 kat arttı
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Lokanta ile müşteri arasında dokudukları mekik 4 kat arttı

09.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:03
Lokanta ile müşteri arasında dokudukları mekik 4 kat arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lokantaların sadece paket servis yapması nedeniyle iş yükleri yaklaşık 4 kat artan kuryeler, yemekleri sıcak bir şekilde müşteriye ulaştırmak için büyük bir özveriyle çalışıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lokantaların sadece paket servis yapması nedeniyle iş yükleri yaklaşık 4 kat artan kuryeler, yemekleri sıcak bir şekilde müşteriye ulaştırmak için büyük bir özveriyle çalışıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sadece paket servis ile müşterilerine hizmet veren lokantaların iş yükünün çoğunluğu motorlu kuryelerin sırtında.

Çalıştıkları işletmelerin ayakta kalmasını sağlayan kuryeler, işletmelerin hizmet vermeye başladığı saatten kapanışına kadar müşteri ile iş yeri arasında mekik dokuyor.

Özellikle siparişlerin yoğun olduğu öğle ve akşam saatlerinde yemekleri vatandaşa sıcak bir şekilde ulaştırmak için yoğun bir çaba sarf eden kuryeler, adeta zamanla yarışıyor.

Bir lokantada kurye olarak çalışan Şehmus Nazik, AA muhabirine, yaklaşık 12 yıldır kuryelik yaptığını ve ilk defa böyle bir yoğunlukla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Salgın nedeniyle evden çıkılmaması ve kısıtlamaların olmasından dolayı siparişlerin sürekli iş yerleri ve evlere yapıldığını bildiren Nazik, salgından önce günde yaklaşık 20 olan paket hizmeti sayısının şu an yaklaşık 55 pakete çıktığını bildirdi.

Nazik, "Dışarıya toplam paket sayımız 800'ü buluyor. Bu süreçte ister istemez yoğunluk oluyor. Memnunuz, yapacak bir şey yok, işimiz, çalışmamız lazım. Çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde trafik yoğunluğu olmadığı için adreslere hızlı gidip geldiklerini kaydeden Nazik, hafta içinde trafikten kaynaklı biraz aksaklık yaşadıklarını dile getirdi.

"Araç kullanan ağabey ve ablalarıma sesleniyorum. Lütfen bizi dikkate alın. Bizleri dikiz aynalarından kontrol edin. Çünkü biz her taraftayız, her yere servis yapıyoruz." diyen Nazik, bazen hafta içi trafik yoğunluğundan yemeğin müşteriye soğuk gidebildiğini fakat vatandaşın kendilerini anlayışla karşıladığını sözlerine ekledi.

Salgından önce garson, şimdi kuryelik yapıyor

Nafis Ateş de çalıştığı iş yerinde daha önce garsonluk yaptığını fakat salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle içeri müşteri alamadıkları için şu anda tecrübesinden dolayı kuryede görev aldığını belirtti.

Salgının sona ermesiyle yine salon personeli olarak işini yapabileceğini aktaran Ateş, şöyle konuştu:

"Yoğunluğumuz sabah 11.00'den akşam 21.00'e kadar devam ediyor. Bugüne kadar şehirde gitmediğim birçok yere servis yaptım. Yoruluyoruz, 3-5 paketi birlikte götürüyoruz. Yoğunluk var, bazen yetiştiremiyoruz. Çok şükür memnunuz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Pandemiden dolayı bunu yapmaya mecburuz."

"İşimiz zorlaştı"

Serhat İzgi ise çalıştığı ocak başında yaklaşık 5 yıldır kuryelik yaptığını bildirdi.

Kuryelerin iş yükünün arttığını dile getiren İzgi, "Pandemi öncesinde yaklaşık 10 defa dışarıya paket götürüyordum şimdi gününe göre 40 pakete kadar çıkabiliyor. Haliyle biz de daha fazla yoruluyoruz. İşimiz zorlaştı." diye konuştu.

Çalıştığı merkez Sur ilçesinde sokakların dar olmasından kaynaklı zorluklarla karşılaştığını belirten İzgi, şunları kaydetti:

"Birçok binada asansör yok. Bu nedenle zorlanıyoruz, çıkıp inerken yoruluyoruz. Hafta sonu trafik az olduğundan biraz daha rahat oluyor. Siparişlerimizi daha hızlı yetiştiriyoruz."

"İşimizin bütün yoğunluğu kuryelerin sırtında"

İşletme sahibi Murat Erdin de alınan tedbirler kapsamında iş yerine müşteri alamadığını bu nedenle paket servis ile hizmet vermeye devam ettiklerini ifade etti.

Salgından önce çalışan kurye sayısının 2 iken şu anda 8'e çıktığını bildiren Erdin, "Daha önce dışarıya paket servis sayımız 200 iken şu anda yaklaşık 800 paket servisimiz oluyor. İşimizin bütün yoğunluğu kuryelerin sırtında. Onlar da canla başla çalışıyorlar. Bu sektörde çalışan bütün kuryelerimize teşekkür ederim. Onlar olmazsa işimiz aksayacaktı." ifadelerini kullandı.

Yoğunluğun olduğu saatlerde bazen aksamaların yaşanabildiğini ve yemeği sıcak bir şekilde ulaştıramadıklarını dile getiren Erdin, bunu telafi etmek ve müşteriyi memnun etmek için de paketin yanında bazı ikramlarda bulunduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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