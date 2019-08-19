LOKANTA ÇALIŞANININ ŞEHRE GETİRDİĞİ YABAN DOMUZU, APARTMANDA YAKALANDI

19.08.2019 15:09

MERSİN'de kapatıldığı kafesten kaçıp bir apartmanın girişine saklanan yaban domuzu, belediye ekiplerince yakalandı. Domuzu kırsal kesimden kent merkezine getirdiği ileri sürülen lokanta çalışanı Yusuf A. (21) gözaltına alındı.

İddiaya göre bir kişi, kırsal kesimde yakaladığı domuzu 33 ACC 658 plakalı kamyoneti arkasındaki kafese koyarak merkez Akdeniz ilçesindeki Yeni Mahalle'ye getirdi. Bir süre sonra kapağı açılan kafesten kurtulan domuz, bitkin bir halde bir apartmana girdi. Evinin balkonunda oturan bir kişi, o anları cep telefonu kamerası ile kaydedip polisi ve itfaiyeyi aradı. Bölgeye polis ve itfaiye ile birlikte gelen Büyükşehir Belediyesi Veteriner Darie Başkanlığı ekipleri, domuzun burnuna şiş sokularak yaralandığını belirledi. Özel kıskaçlarla yakalanan yaralı hayvan, tadavisinin yapılacağı merkeze götürülmek üzere sahipsiz hayvan taşıma aracına konuldu.Öte yandan polis ekipleri de domuzun getirildiği aracın yerini tespit etti. Çevrede kısa bir soruşturma yapan güvenlik güçleri, araç sürücüsünün bir lokantada çalıştığı ileri sürülen Yusuf A. olduğunu saptadı. Polise verdiği ilk ifadesinde domuzu yaralı halde bulduğunu ve tedavisini yaptırmak için kente getirdiğini söyleyen şüpheli gözaltına alındı.Kamyonetin arka kasasında bir adet şiş bulunması dikkat çekerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA