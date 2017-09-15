Lokalize, Ceza ve Hey! Douglas ile Studio'da Devam Ediyor!

5. sezonda kapsamı genişletilerek süren Lokalize serisi, 29 Eylül'de canlı orkestrasıyla Türkiye rap sahnesinin en popüler ismi Ceza; 30 Eylül'de 70'lerin saykodelik özelliğiyle ön plana çıkan meşhur şarkılarını disko ritimleriyle birleştiren ve büyük beğeni toplayan Hey! Douglas ile açılışını yapıyor.

Ceza // 29 Eylül 2017, 21.00

Türkiye rap sahnesinin en sevilen isimlerinden Ceza, canlı orkestrasıyla Lokalize kapsamında Zorlu PSM Studio'ya konuk oluyor.

2002 yılında ilk solo albümü Med Cezir'i, ardından "Rapstar", "Feyz Al", "Yerli Plaka", "Evin Delisi", "Bomba Plak", "Onuncu Köy", "Türk Marşı" isimli albüm ve single çalışmalarını yayımladı. 2015'te yayımladığı "Suspus" albümü, iTunes tarafından yılın En İyi Rap /Hip Hop albümü seçildi. Ünlü rapçi, albümle aynı adı taşıyan şarkısıyla, NPR (National Public Radio) Müzik'in en iyi şarkıları listesinde yer alan Türkiye'den tek sanatçı oldu. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli festivallerde sahne alan Ceza, aynı zamanda MTV EMA ödülünü alan ilk müzisyen oldu.

ABD'li efsanevi rap sanatçısı Tech N9ne'ın "All 6's & 7's" albümündeki "Worldwide Choppers" adlı parçada rap müziğinin dünya genelinde önemli isimleri ile birlikte yer alan Ceza, canlı orkestrasıyla 29 Eylül akşamı Studio sahnesinde!

Bilet fiyatı: Tam 60 TL / Öğrenci 40 TL

Hey! Douglas // 30 Eylül 2017, 21.00

Hey! Douglas, özgünlüğünden hiçbir zaman ödün vermeyen performansıyla Lokalize kapsamında 30 Eylül'de Zorlu PSM Studio'da!

Evren Besta'yla birlikte kurduğu Mode XL'le Türkiye'nin hip-hop sahnesine yeni bir soluk getiren veyasin'in solo projesi Hey! Douglas, 70'li yılların saykodelik özelliğiyle ön plana çıkan meşhur şarkılarını disko ritimleriyle birleştirerek büyük beğeni topluyor.

Her seferinde birbirinden etkileyici performanslara imza atan Hey! Douglas öncesi ve sonrasında ise Style-ist Studio'da olacak.

Bilet fiyatı: Tam 45TL / Öğrenci 35TL