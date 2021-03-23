Son dakika... Dernek lokalindeki sözlü tartışma, silahlı çatışmaya döndü
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Son dakika... Dernek lokalindeki sözlü tartışma, silahlı çatışmaya döndü

23.03.2021 23:17 | Son Güncelleme: 23.03.2021 23:44

Son dakika haberleri... Dernek lokalindeki sözlü tartışma, silahlı çatışmaya döndü Yemek yiyen aile dernek lokalindeki silahlı tartışmada ölümden döndü Kocaeli'de bir dernek lokalinde çıkan tartışmada tarafların ateş ettiği silahtan çıkan kurşunlar, karşı binadaki yemek yiyen ailenin evine isabet etti.

Dernek lokalindeki sözlü tartışma, silahlı çatışmaya döndü

Yemek yiyen aile dernek lokalindeki silahlı tartışmada ölümden döndü

KOCAELİ - Kocaeli'de bir dernek lokalinde çıkan tartışmada tarafların ateş ettiği silahtan çıkan kurşunlar, karşı binadaki yemek yiyen ailenin evine isabet etti. Camı delen kurşunların evin tavanına saplandığı ev halkı ölüm tehlikesi atlattı.

Olay akşam saatlerinde İzmit Karabaş Mahallesi İskete Sokak'ta bulunan bir lokalde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskele Sokak'ta bulunan bir dernek lokalinde ismi öğrenilemeyen kişiler arasında sebebi tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bir kişi yanında bulunan silahla rast gele havaya ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar ise lokalin karşısında bulunan bir evin camına ve duvarına isabet etti. Kurşunların isabet ettiği evde yemek yiyen ev halkı ise camı delerek evin tavanına saplanan kurşunları görünce korku dolu anlar yaşadı.

Silah seslerini duyanlar durumu polis ekiplerine haber verirken, çevreye ateş eden şahıslar ise kaçarak gözden kayboldu. Evlerinin dışına ve içine isabet eden kurşunlar ile ölüm tehlikesi atlatan aile ise olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika... Dernek lokalindeki sözlü tartışma, silahlı çatışmaya döndü
Son dakika... Dernek lokalindeki sözlü tartışma, silahlı çatışmaya döndü
Son dakika... Dernek lokalindeki sözlü tartışma, silahlı çatışmaya döndü
Son dakika... Dernek lokalindeki sözlü tartışma, silahlı çatışmaya döndü
Son dakika... Dernek lokalindeki sözlü tartışma, silahlı çatışmaya döndü
Son dakika... Dernek lokalindeki sözlü tartışma, silahlı çatışmaya döndü
Son dakika... Dernek lokalindeki sözlü tartışma, silahlı çatışmaya döndü
Son dakika... Dernek lokalindeki sözlü tartışma, silahlı çatışmaya döndü
Son dakika... Dernek lokalindeki sözlü tartışma, silahlı çatışmaya döndü
Son dakika... Dernek lokalindeki sözlü tartışma, silahlı çatışmaya döndü
Son dakika... Dernek lokalindeki sözlü tartışma, silahlı çatışmaya döndü
Son dakika... Dernek lokalindeki sözlü tartışma, silahlı çatışmaya döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

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