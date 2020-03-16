Lokaldeki gürültü cinayetinin zanlısı teslim oldu
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Bayraklı, Güncel

Lokaldeki gürültü cinayetinin zanlısı teslim oldu

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bir lokalde gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini darbeden Burhan Bahar'ı (42), evden getirdiği tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kaçan Şahin O., polise teslim oldu.

16.03.2020 21:09 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:09
Lokaldeki gürültü cinayetinin zanlısı teslim oldu

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bir lokalde gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini darbeden Burhan Bahar'ı (42), evden getirdiği tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kaçan Şahin O., polise teslim oldu. 

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Muhittin Erener Mahallesi 1637/17 sokakta bulunan bir lokalde meydana geldi. İddiaya göre, lokalde oyun oynadıkları sırada, Burhan Bahar, gürültü yaptığı gerekçesiyle Şahin O.'yu uyardı. Bahar'ın uyarısına Şahin O.'nun tepki göstermesi üzerine, ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Bahar, Şahin O.'yu darp etti. Çevrede bulunanların araya girmesiyle tartışma sonlanırken, lokali terk eden Şahin O., bir süre sonra tabanca ile geri döndü. Şahin O., loketde bulunanların korku dolu bakışları arasında tabanca ile ateş açtı. Vücuduna kurşun isabet eden Burhan Bahar, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Şüpheli Şahin O., hızla olay yerinden uzaklaşırken, lokaldekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bahar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri lokali kapatarak olay yerinde incelemelerde bulundu. Burhan Bahar'ın öldüğünü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.CİNAYET ZANLISI TESLİM OLDU Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı Şahin O., akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine giderek teslim oldu. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  


Kaynak: DHA

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